Polizia locale in festa per San Sebastiano: nel 2021 oltre 2000 incidenti, 240 denunce e 19 arresti

Giovedì 20 gennaio si celebra la ricorrenza di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia locale. Le condizioni determinate dall’emergenza sanitaria in atto non hanno permesso ai Comandi della Provincia di organizzare il tradizionale evento pubblico, come era consuetudine fare, per comunicare i dati dell’anno appena trascorso.

Gli uomini e le donne che vestono la divisa della Polizia locale di Ravenna impegnati sul nostro territorio, nel corso del 2021, sono stati 422, di cui 46 stagionali. I veicoli controllati nel corso dell'anno sono stati 114.687, mentre sono stati ben 274.857 i verbali relativi al Codice della strada stilati dagli agenti, con 349 patenti ritirate. Sul trasporto pesante, i mezzi controllati sono stati 458 durante l'anno, controlli che hanno portato all'accertamento di 142 violazioni.

Pesante anche il numero degli incidenti stradali rilevati, ben 2001 dei quali 22 mortali. Nel settore di Polizia giudiziaria, i procedimenti sono stati 1503, con 241 denunce e querele, 19 arresti e 459 fermi. Per quanto riguarda invece la Polizia edilizia, i 1065 controlli hanno fatto riscontrare 810 violazioni che hanno poi portato a 8 sequestri. Tanti anche i controlli ambientali, 2761, con 1427 violazioni rilevate, 16 sequestri effettuati e 64 rinvenimenti di veicoli abbandonati. Infine la Polizia amministrativa ha effettuato 4066 controlli e 'staccato' 1243 multe.

I dati evidenziano ancora una volta quanto la Polizia locale sia quotidianamente impegnata sul territorio per tutelare la sicurezza e garantire il rispetto delle norme di civile convivenza dei cittadini, in collaborazione con le altre forze dell'ordine.