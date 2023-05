Polizia locale, per la sezione Pronto intervento una nuova auto con strumentazioni d’avanguardia

È stato consegnato nei giorni scorsi un nuovo veicolo per la sezione del Pronto intervento della Polizia locale di Ravenna. L’auto, una Kia ProCeed Gt allestita dal gruppo Bertazzoni di Parma, si aggiunge a quella già in uso dal personale. All’interno della nuova vettura, che offre prestazioni e potenza ancora più elevate, trovano spazio dotazioni tecnologiche che permetteranno agli operatori d'intervenire con prontezza e maggiore sicurezza. Inoltre la vettura è dotata di strumentazioni di avanguardia, tra cui l'innovativo etilometro Sof'ir, per il controllo e prevenzione del rispetto alla guida del tasso alcolimetrico dei conducenti e la predisposizione del sistema Targa sistem, con lettore Ocr per il controllo delle vetture. Una vettura che permetterà alla Polizia locale di essere più vicina ai cittadini e rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza urbana in un territorio esteso come quello del comune di Ravenna.