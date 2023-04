Aggredito mentre gira in centro con la famiglia: poliziotto finisce in ospedale

Era tornato a Surbo, nel leccese, probabilmente per godersi in famiglia i giorni della festa patronale in onore della Madonna di Loreto, non immaginando quello che gli sarebbe accaduto. Un poliziotto salentino di 32 anni in servizio presso la Questura di Ravenna ieri, nel giorno di pasquetta, è stato vittima di un'aggressione in cui è rimasto ferito.

Tutto è avvenuto attorno alle 16 del pomeriggio, quando il 32enne in licenza si trovava in borghese insieme alla sua famiglia, alla madre e alla moglie in via Domenico Cirillo, a ridosso del centro cittadino. Probabilmente era intento a fare un giro nei luoghi della festa, quando è stato avvicinato e aggredito per futili motivi da uno sconosciuto in stato di alterazione psicofisica, forse per gli effetti dell’alcol o di altre sostanze.

L’aggressore è poi scappato via, dandosi alla fuga a bordo di un’auto di cui alcuni presenti hanno riconosciuto solo parzialmente la targa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lecce per i rilievi del caso, per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini necessarie a risalire all’aggressore in fuga.

Sono poi sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno medicato il ferito e lo hanno trasferito in codice giallo presso l’ospedale di Copertino, dove è stato sottoposto ad alcuni esami diagnostici. Le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione. Qualche disagio si è registrato nell’intervento di soccorso per la chiusura delle strade per il piano sicurezza varato in occasione dei festeggiamenti patronali.

La notizia di LeccePrima