Polveri sottili oltre ai limiti: scattano le misure emergenziali in provincia

Venerdì 28 ottobre è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia una previsione di sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale. La situazione che ha determinato i superamenti dei livelli di polveri sottili è favorita dalla persistente condizione di alta pressione e quindi stabilità atmosferica che impedisce il rimescolamento degli strati d'aria inferiori dell'atmosfera. Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre compreso scattano pertanto le misure emergenziali antismog, in aggiunta alle misure ordinarie.

Nel Comune di Ravenna

Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 (si aggiunge allo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel inferiori all’euro 4, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso); divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.); divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

In Bassa Romagna

Per il Comune di Lugo sono disposti il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai veicoli diesel di categoria inferiore a euro 4 compreso nell’area urbana individuata da appositi cartelli e il divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, fuochi d’artificio, eccetera). Scatta inoltre in tutta la Bassa Romagna il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili.

Tali disposizioni si aggiungono a quelle ordinarie vigenti nel periodo dal primo ottobre al 30 aprile e che prevedono: per tutti i Comuni della Bassa Romagna il divieto di abbruciamento di residui vegetali e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel e a benzina di categoria emissiva inferiore a Euro 2 compreso, e ai veicoli bifuel, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso; per il Comune di Lugo il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 è esteso a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva Euro 3.

Per garantire il rispetto del provvedimento, finalizzato alla salute pubblica, ci sarà un potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami. Per ulteriori informazioni chiamare la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna al numero 0545 38470.