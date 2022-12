Polveri sottili oltre i limiti: proseguono le limitazioni contro l'inquinamento nel Ravennate

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria pubblicato venerdì, sono confermate fino a martedì 27 dicembre compreso le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale; martedì sarà emesso il nuovo bollettino (nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene infatti emesso il primo giorno lavorativo seguente) che darà indicazioni per i giorni successivi). Le limitazioni restano in vigore nel Comune di Ravenna e in tutta la Bassa Romagna. Il bollettino evidenzia ulteriori sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale.

Le principali ulteriori limitazioni sono: