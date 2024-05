Mangiano pomodorini a scuola e si sentono male: una ventina di alunni intossicati

Una ventina di bambini, alunni di due plessi dell'istituto comprensivo 'Carchidio Strocchi' di Faenza - la scuola primaria Carchidio e la scuola primaria Alberghi di Reda -, nella giornata di giovedì si sono sentiti male dopo aver mangiato dei pomodorini durante la merenda. All'interno della scuola si sono verificati circa 20 casi di casi di tossinfezione alimentare, leggermente diverso dall'intossicazione (si tratta di reazioni avverse dovute alla combinazione di batteri patogeni e alle tossine rilasciate), con sintomi quali vomito e mal di pancia.

La scuola faentina è coinvolta nel progetto "Frutta e verdura nelle scuole", un programma ministeriale che si ripete ormai da alcuni anni e prevede l'invio di alimenti alle scuole aderenti, in maniera slegata rispetto al servizio di mensa scolastica. Casi analoghi si sono verificati in alcune scuole della provincia di Forlì-Cesena, ma anche a Modena e a Udine, che sarebbero tutte rifornite dalla stessa azienda, una società cooperativa del bolognese.

Il caso è stato segnalato all'Ausl, con l'Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione che sta procedendo a esaminare i pomodorini per definire l'origine del malore. Intanto l'azienda sanitaria ha scritto all'Ufficio scolastico provinciale per chiedere la sospensione della somministrazione dei pomodorini.

In giornata il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha diramato un provvedimento di sospensione di tutte le attività previste nel progetto presentato dall'azienda bolognese, "in attesa della valutazione delle misure adottate per garantire la qualità, idoneità e conformità dei prodotti distribuiti (...) in fase di esecuzione dei progetti presentati, a tutela della salute dei bambini".