Pongo dei 'Me contro te' testimone a scuola contro bullismo e cyberbullismo

Si conclude con una gradita sorpresa il percorso dedicato al bullismo, cyberbullismo e rischi della rete dell’Istituto Comprensivo “A. Baccarini” di Russi. Molteplici gli incontri e le attività che hanno coinvolto sia le classi quinte della scuola primaria, sia tutte le classi della scuola secondaria di primo grado nell’istituto diretto dal Dirigente Scolastico Nadia Gardini.

I ragazzi, supportati dagli insegnanti Annibale Guarini, Alessia Sebastiani, Cecilia Bianchini, membri del team antibullismo, hanno partecipato ai laboratori manuali, musicali e di teatro pedagogico, sviluppando la tematica trasversale del rispetto dell’altro e dell’ambiente circostante. Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria hanno incontrato i ragazzi del Centro nazionale antibullismo: “Bullistop”, avente come presidente onorario Maurizio Costanzo e Alessandro Gassmann, in qualità di direttore artistico. Diverse le storie narrate dai testimoni diretti che hanno dialogato con gli alunni. Infine, un allievo della scuola è risultato vincitore del concorso grafico su scala nazionale indetto dall’associazione.

Martedì, inaspettatamente e riscuotendo grande entusiasmo tra gli alunni, è entrato a far visita nelle classi quinte l’attore Michele Savoia (alias Pongo della serie di successo 'Me contro Te'). Quest’ultimo aveva già conosciuto bambini e ragazzi tramite incontri su piattaforma Meet, raccontando e appassionando tutti con la sua storia di violenze causate dal bullismo; la sua fisicità, costantemente oggetto di scherno e derisione in età adolescenziale, è diventata poi la sua fortuna. Nonostante la giovanissima età infatti, ricopre oggi ruoli da protagonista in numerosi film e al fianco di attori di acclamata fama. L’attore ha quindi spiegato e condiviso quanto lavoro e quanto studio si celano dietro ad una professione come la sua ed ha messo in guardia i suoi interlocutori sul fatto che il successo “facile” non esiste. Piattaforme come Tik Tok, Youtube, Instagram sono in grado di dare popolarità e visibilità, ma il segreto per una fama solida e duratura sono lo studio e l’impegno costante.