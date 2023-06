Ponte di Grattacoppa, prove di carico di nuovo fallite: riapertura sempre più lontana

Quando riaprirà il ponte di Grattacoppa? Nessuno lo sa, al momento. Dopo l'ultima data annunciata e non rispettata - quella del 31 maggio scorso - le ultime notizie che riguardano l'infrastruttura chiusa da più di due anni non sono buone. Le ultime prove di carico, eseguite venerdì scorso e finalizzate ad accertare la regolare esecuzione delle rampe in rilevato da parte della ditta esecutrice, non hanno dato esito positivo (di nuovo, come era già successo a marzo).

"La prossima settimana verranno fatte nuove prove - spiega l'assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte - La ditta sta lavorando per ripristinare l'intervento sulla rampa di Torri, e a seguito di un buon esito si potrà procedere con l'asfaltatura della rampa e con la posa in opera di guardrail, giunti e segnaletica orizzontale e verticale. Stiamo sollecitando per far sì che i lavori vengano terminati il prima possibile".

Una nuova data di riapertura al momento non è stata definita: "Dopo il rinvio del 31 maggio abbiamo chiesto alla ditta il cronoprogramma aggiornato con la nuova data di conclusione dei lavori, ma ancora non ce l'hanno fornito. Ormai manca davvero poco, ma quello che manca deve essere assolutamente realizzato, perché i residente stanno aspettando da tempo la riapertura", conclude l'assessora. E intanto c'è chi ironizza sui social.

La Pigna e la Lega: "Una mozione per chiedere di revocare la delega all'assessora"

"La questione del ponte di Grattacoppa ha ormai prevalicato i confini del grottesco - attacca Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna, insieme a Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo della Lega - Solo l'intervento del Prefetto di Ravenna, nell'ambito delle proprie prerogative e per sua sensibilità istituzionale, può intervenire con decisione per favorire la rapida conclusione dei lavori e la conseguente riapertura del Ponte. Di fronte a questa imperdonabile e vergognosa incapacità il Prefetto rappresenta una sorta di ultima spiaggia. La misura è colma e la presenza dell'assessore Del Conte nella Giunta de Pascale è diventata inaccettabile. Per la vergognosa vicenda del Ponte di Grattacoppa e per la sua comprovata incapacità nella gestione del nuovo Palasport, della piastra polivalente di Savarna, dell'ex Caserma Nino Bixio, degli stradelli del Parco Marittimo abbia un minimo di dignità e di rispetto per i ravennati e si dimetta dall'incarico. Oppure sia lo stesso sindaco Michele de Pascale a ritirarle le deleghe da lui stesso assegnate. Tuttavia, non confidando nell'intestazione intellettuale dei suddetti soggetti, abbiamo depositato una mozione di censura sul suo operato che chiede appunto al sindaco di revocare all'assessora la delega ai Lavori Pubblici. Peraltro, sulla tragicomica vicenda del Ponte di Grattacoppa, la Conte non ha mai chiesto scusa pubblicamente ai cittadini delle località di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello per i disagi e i danni economici arrecati. Siamo arrivati a metà giugno e ancora non viene data una data per la sua riapertura. É bene ricordare che tutta questa vergognosa vicenda, nasce da un progetto approvato dalla Giunta Comunale e dall'assessora messo a bando sebbene fosse totalmente sbagliato. Questo ha reso necessaria una perizia di variante approvata il 21 giugno 2022 dalla Giunta de Pascale e dalla stessa assessora, che chiaramente afferma e attesta che il progetto precedentemente da loro approvato è sostanzialmente sbagliato. Sbagli che hanno comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione e anche maggiori costi economici. Oltre al ponte di Grattacoppa, l'incapacità dell'assessora ha abbracciato anche altri progetti importanti tuttora in gravissima difficoltà e in fortissimo ritardo e con notevoli aumenti dei costi: il nuovo Palazzo dello Sport, la piastra polivalente di Savarna, gli stradelli retrodunali del Parco Marittimo, l'ex Caserma Nino Bixio per citare solo quelli più noti. Non si tratta di una questione politica tra maggioranza e opposizione. E' una questione di dignità, di rispetto e di decenza".