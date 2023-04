Partiranno solo nel 2025 i lavori al Ponte della Chiusa di Errano

Il Ponte della Chiusa di Errano tornerà a essere fruibile solo dopo il 2025 e solamente per pedoni e ciclisti. A specificarlo è stata l’assessore ai lavori pubblici del comune di Faenza Milena Barzaglia, rispondendo all’interpellanza presentata qualche settimana fa dal consigliere in quota Lega Andrea Liverani. Il traffico sul ponte situato nella frazione faentina infatti era stato interdetto nel 2018, prima agli autoveicoli e poi nel 2019 anche a pedoni e ciclisti, nello specifico per questioni legate alla sicurezza. Da allora, come aveva sottolineato nell’interrogazione il consigliere Liverani, era stata prevista la realizzazione di una sovrastruttura ciclo pedonale per un investimento complessivo di 300mila euro.

In effetti, come ha sottolineato l’assessora faentina, l’intervento “di restauro e risanamento conservativo per le opere di consolidamento del ponte della Chiusa di Errano è al momento inserito nella programmazione triennale dell’Ente - ha dichiarato Barzaglia -. Con previsione di transito esclusivamente ciclo pedonale”.

Le somme a bilancio ammontano a 45mila euro per la progettazione e 305mila euro di investimento previste per l’opera di consolidamento. “Per le spese di progettazione - ha proseguito l’assessora ai lavori pubblici -, è stato richiesto nel 2022 uno specifico finanziamento al Ministero dell’Interno. Pertanto non appena arriveranno le risorse (previste nel 2024, nda) sarà eseguita la progettazione”. Le opere vere e proprie invece sono state calendarizzate per l’anno successivo.

Si tratterà comunque di un intervento finalizzato al ripristino del transito ciclo pedonale, in quanto “se si volesse prevedere un ponte carrabile per unire le due sponde - ha concluso Barzaglia -, bisognerà valutarlo in un’altra posizione e procedere con un altro intervento che non è quello conservativo del Ponte della Chiusa”.

I residenti, che si erano rivolti al consigliere comunale e regionale avevano lamentato un disagio quotidiano dalla chiusura perché “per muoversi da un lato all’altro del Lamone è obbligatorio percorrere via Mulino del Rosso, la direttrice che lascia la brisighellese all’altezza dell’abitato di San Ruffillo per ricongiungersi qualche chilometro dopo con la strada che attraversa Sarna, sulla quale si è riversato il traffico che prima si serviva della Chiusa”, aveva detto Liverani. Al netto delle tempistiche preventivate tuttavia la riapertura del ponte, benché ciclo pedonale, sembra essere ancora piuttosto lontana.