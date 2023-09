Tre anni per rifare il Ponte delle Grazie a Faenza: sarà installato un ponte Bailey temporaneo

Un ponte Bailey come quello che venne costruito nel secondo dopoguerra. È questo il progetto temporaneo in attesa della ricostruzione del Ponte delle Grazie di Faenza, pesantemente danneggiato dall'alluvione di maggio . Già a luglio il Comune aveva annunciato l'intenzione di demolirlo e ricostruirlo da zero. L'assessora a lavori pubblici e viabilità Milena Barzaglia aveva spiegato che l'operazione di demolizione e rifacimento comporterà tempi molto lunghi e una spesa di 4,5 milioni di euro.

Il ponte, che connette il borgo e il centro città, già prima del maltempo di maggio presentava diversi problemi. Nel 2022 era già stata fatta una verifica di sicurezza sull'infrastruttura e i risultati avevano evidenziato alcune criticità, che avevano reso necessari nuovi interventi. Con l'alluvione il ponte è stato sommerso quasi completamente: il livello dell'acqua ha superato la quota dell'impalcato e il manufatto è andato sotto pressione.

E oggi, durante la presentazione dei sindaci della programmazione provinciale relativa al ripristino della rete viaria in seguito ai danni causati dall’alluvione, il sindaco di Faenza Massimo Isola ha spiegato: "Il Ponte delle Grazie è un ponte estremamente simbolico per la città, che oggi presenta grandi fragilità strutturali. Siamo riusciti a far sì che il ponte rientrasse all’interno di queste opere".

Il primo cittadino ha poi spiegato: "Per ricostruirlo serviranno tre anni. È stato anche incluso il costo del ponte Bailey che sarà nel frattempo fondamentale per garantire i collegamenti cittadini. Complessivamente questa è una grande occasione che abbiamo colto in fase progettuale con grande senso di responsabilità. Prima arriveranno queste risorse e prima potremo alzare i livelli di sicurezza delle nostre città”.

Già durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai combattimenti, il ponte sul Lamone fu distrutto e, al suo posto, venne costruito un ponte Bailey provvisorio, che rimase in funzione fino all'inaugurazione, nel 1951, dell'attuale Ponte delle Grazie.