Il Ponte delle Grazie a Faenza sarà ricostruito da zero. "Ci vorranno anni, nel frattempo valuteremo soluzioni provvisorie"

Per il Ponte delle Grazie di Faenza, pesantemente danneggiato dall'alluvione di maggio, la soluzione definitiva è quella di demolirlo e rifarlo da zero. A dare l'annuncio, durante l'ultima seduta del consiglio comunale, è stata l'assessora a lavori pubblici e viabilità Milena Barzaglia, che rispondendo a un'interrogazione presentata dal Pd ha ricordato come il ponte che connette il borgo e il centro città già prima del maltempo di maggio presentasse diversi problemi.

"Nel 2022 era già stata fatta una verifica di sicurezza sul ponte e i risultati avevano evidenziato diverse criticità, che avevano reso necessari nuovi interventi - ha spiegato l'assessora - Con l'alluvione il ponte è stato sommerso quasi completamente: il livello dell'acqua ha superato la quota dell'impalcato e il manufatto è andato sotto pressione".

Barzaglia ha spiegato come sia stato applicato il principio della massima precauzione, ovvero la chiusura al traffico del ponte ai veicoli. Le ultime verifiche, poi, hanno portato all'idea del rifacimento da zero del ponte, operazione "che comporterà tempi molto lunghi e una spesa di 4,5 milioni di euro" - l'ipotesi della ricostruzione totale del ponte era già ventilata qualche giorno fa durante una commissione consiliare.

"La riapertura tra il borgo e il centro città resta una priorità, stiamo valutando soluzioni alternative provvisorie come l'utilizzo del ponte a senso unico di marcia limitandolo a carichi ridotti - ha concluso l'assessora - La soluzione definitiva è la realizzazione di un nuovo ponte, le cui caratteristiche dovranno essere valutate molto accuratamente". Ma la cosa "richiederà qualche anno. È una decisione importantissima per l'assetto viario e per tutta la città".