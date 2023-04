Ponte di Grattacoppa, c'è l'ok del Comune: possono riprendere i lavori

Buone notizie per gli abitanti di Savarna, Mezzano, Torri, Grattacoppa e Conventello. A seguito delle ulteriori verifiche programmate in merito ai lavori di realizzazione delle rampe in rilevato da parte della ditta esecutrice dell’intervento relativo al ponte sul Lamone - dopo l'ennesimo slittamento di fine marzo - la direzione lavori del Comune di Ravenna ha autorizzato l’impresa a riprendere i lavori. La ditta può così procedere alla posa degli strati successivi e il cantiere può ripartire a pieno regime. Tra le altre lavorazioni con le quali si sta procedendo si ricordano la posa degli embrici e del cordolo a sostegno del guard rail e la messa in opera dei pozzetti e delle tubazioni della pubblica illuminazione.