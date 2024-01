Ponte chiuso per una segnalazione: "Nessun problema strutturale. Le ramaglie? Andranno tolte"

Le grandi piogge del fine settimana hanno evidentemente ridestato in molti le paure legate all'alluvione di maggio, anche se non vi sono stati gravi danni nel Ravennate. L'evento che più ha alzato il livello di attenzione è stata la chiusura temporanea, nel pomeriggio di domenica, del ponte sul fiume Ronco a Ghibullo, che mette in collegamento via Gambellara con via Ravegnana. "Si è trattata di una chiusura prudenziale" spiega Nicola Pasi, consigliere provinciale con delega a Strade, Trasporti, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Ambiente. Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino ai Vigili del Fuoco di Ravenna che, una volta giunti sul posto, hanno chiuso in via precauzionale l'infrastruttura attendendo poi le verifiche dei tecnici provinciali.

Le verifiche hanno però allontanato ogni dubbio: "Non è un problema strutturale", afferma Pasi in seguito alle verifiche svolte dai tecnici sia nella serata di domenica che lunedì. Come evidenziato dall'ingegner Paolo Nobili, dirigente responsabile della Provincia, l'unica cosa rilevata sarebbe "un modesto assestamento" sulla rampa di salita del ponte sul lato della strada statale 67 (via Ravegnana). L'ufficio tecnico avrebbe inoltre sottolineato che il problema era già "in essere da tempo". Al momento dunque non sono previsti importanti interventi sul ponte, sul cui asfalto sono comunque visibili alcune fessurazioni e buche.

L'altro aspetto che ha destato la preoccupazione dei cittadini è invece la presenza di abbondanti ramaglie sotto al ponte. Una situazione segnalata anche da Alessandra Musumeci, presidente del comitato 'Noi ci siamo', che ha detto: "Centinaia di tronchi ancora giacciono sotto il ponte di Ghibullo a far da diga". E su questo aspetto il consigliere provinciale Pasi dichiara: "Andranno tolti".