Ponte di Grattacoppa, discussione infuocata in Municipio: De Pascale criticato dai cittadini e seduta interrotta

"Decisioni scellerate, progetti con misure sbagiate, evidenti prese in giro, ritardi continui, assessori che mentono sapendo di mentire, mancato confronto". È un fiume in piena Veronica Verlicchi della Pigna durante il Consiglio comunale di martedì pomeriggio quando si apre il dibattito sulla chiusura prolungata del ponte di Grattacoppa, nella zona di Savarna. Dibattito che prosegue per ore e verrà interrotto per il vociare del tanto pubblico presente e il sindaco Michele De Pascale che rinuncia a intervenire. La civica attacca con tre mozioni e i tanti cittadini presenti a sostenerla nella richiesta di agevolazioni fiscali e contributi economici. Verlicchi ricostruisce l'iter del progetto da oltre due milioni di euro partito nel 2019, sospeso una prima volta per la presenza di un cavo Telecom, e poi altre volte per problematiche sul progetto di variante. Con continui rinvii, mentre della data di fine cantiere che al momento manca del tutto. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna presenta due odg in merito per segnalare tra l'altro che al momento "non esiste nemmeno un cronoprogramma, una data di fine lavori" e per ribadire la necessità di riapertura del ponte. Si tratta di "una clamorosa interruzione di servizio pubblico - per cui serve una data velocemente: per amore o per forza dalla ditta incaricata, denunciandola se è il caso, o con una gara veloce o con un affidamento diretto". Anche Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia invoca importanti ristori per tutti, non solo per le attività economiche.

Il sindaco Michele De Pascale, che prima dell'avvio del dibattito, anticipato rispetto all'ordine dei lavori dopo una sospensione della seduta di cinque minuti, ha incontrato i cittadini riunitisi in aula preconsiliare, viene presto più volte interrotto nel suo intervento dal pubblico da dove arriva un chiaro segnale: "Ci avete tagliato fuori dal mondo ci dovete almeno aiutare". Finché il sindaco sottolinea che "non ci sono le condizioni per un dibattito sereno. Farò un documento scritto, non voglio proseguire in uno scontro anche se capisco la rabbia". La presidente del consiglio comunale Ouidad Bakkali interrompe di nuovo la seduta che riparte dalle dichiarazioni di voto sui mozioni e odg. Il capogruppo del Partito democratico Massimio Cameliani definisce "grave" l'atto di interruzione, per il quale collega Andrea Vasi del Partito repbblicano chiede di "perseseguire per vie legali" chi ha stoppato la seduta. Gianfilippo Rolando della Lega è invece "stupito dagli interventi della maggioranza: di chi è la colpa quanto il torto dura da due anni?" (fonte Dire).