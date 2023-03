La riapertura del ponte sul Lamone slitta di nuovo: fissata una nuova data

Mercoledì 31 maggio: è questa la (nuova) data da segnare in calendario per la tanto attesa - e tanto rimandata - riapertura del ponte sul Lamone tra Savarna e Torri di Mezzano. A svelarla è stata l'amministrazione comunale di Ravenna durante un incontro con i cittadini e gli imprenditori di Savarna, Torri, Conventello, Grattacoppa e Mezzano gravemente penalizzati dal lungo protrarsi dei lavori, con il ponte ormai chiuso da due anni.

All'incontro di Grattacoppa venerdì sera, alla presenza di decine di cittadini, del consiglio territoriale con la presidente Federica Sabini e del comitato cittadino SaGraCo con il presidente Enrico Benzoni, hanno preso la parola in sindaco Michele de Pascale e l'assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte, che proprio mercoledì - durante una commissione consiliare per esaminare la petizione firmata dai residenti per chiedere ristori - aveva ribadito il fatto che la ditta che esegue i lavori al momento non avesse comunicato ulteriori ritardi, pur ammettendo che a guardare il cantiere sarebbe stato difficile che la data di riapertura del 23 marzo venisse rispettata. Ora è stata fissata la nuova data, quella del 31 maggio, con la speranza che almeno questa volta non venga posticipata ulteriormente.

MAGGIORI INFORMAZIONI A RIUNIONE CONCLUSA

Un momento dell'incontro con l'amministrazione comunale (foto Massimo Argnani)