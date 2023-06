Ponte di grattacoppa, prove di carico di nuovo fallite: riapertura sempre più lontana

Quando riaprirà il ponte di Grattacoppa? Nessuno lo sa, al momento. Dopo l'ultima data annunciata e non rispettata - quella del 31 maggio scorso - le ultime notizie che riguardano l'infrastruttura chiusa da più di due anni non sono buone. Le ultime prove di carico, eseguite venerdì scorso e finalizzate ad accertare la regolare esecuzione delle rampe in rilevato da parte della ditta esecutrice, non hanno dato esito positivo (di nuovo, come era già successo a marzo).

"La prossima settimana verranno fatte nuove prove - spiega l'assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte - La ditta sta lavorando per ripristinare l'intervento sulla rampa di Torri, e a seguito di un buon esito si potrà procedere con l'asfaltatura della rampa e con la posa in opera di guardrail, giunti e segnaletica orizzontale e verticale. Stiamo sollecitando per far sì che i lavori vengano terminati il prima possibile".

Una nuova data di riapertura al momento non è stata definita: "Dopo il rinvio del 31 maggio abbiamo chiesto alla ditta il cronoprogramma aggiornato con la nuova data di conclusione dei lavori, ma ancora non ce l'hanno fornito. Ormai manca davvero poco, ma quello che manca deve essere assolutamente realizzato, perché i residente stanno aspettando da tempo la riapertura", conclude l'assessora. E intanto c'è chi ironizza sui social.