La pioggia rallenta i lavori: slitta di nuovo la riapertura del ponte sul Lamone

Ennesimo, seppur lieve, slittamento per la riapertura del ponte sul Lamone tra Savarna e Torri di Mezzano. Qualche giorno fa il Comune aveva annunciato che l'infrastruttura, chiusa al traffico da due anni, avrebbe riaperto al pubblico il prossimo 31 maggio, dopo numerosi rinvii chiesti dalla ditta appaltante.

Ma proprio oggi, fanno sapere dal Comitato cittadino di Savarna, Grattacoppa e Conventello, l'amministrazione avrebbe comunicato un nuovo slittamento di circa dieci giorni. Indicativamente, dunque, il ponte dovrebbe riaprire il prossimo 10 giugno. Lo slittamento nel cronoprogramma richiesto dalla ditta appaltante, secondo quanto riportato dal Comitato, sarebbe causato dalla pioggia dei giorni scorsi, che avrebbe ritardato i lavori.

L'assessora ai lavori pubblici Federica del Conte qualche giorno fa ha spiegato che il Comune, dal punto di vista dei controlli, ha dovuto emanare 23 ordini di servizio perché vi erano non conformità e che il contenzioso in atto con la ditta verrà portato avanti a valle della chiusura del progetto, per evitare di bloccare nuovamente i lavori. Per quanto riguarda le penali, già a novembre l'assessora aveva precisato che sarebbero scattate dallo scorso 27 dicembre, primo giorno di ritardo della consegna.