Partono i lavori per installare il ponte provvisorio sul Lamone a Faenza

Non dovrebbe mancare molto all'inizio dei lavori per l'installazione di un ponte prefabbricato provvisorio sul Lamone a Faenza, che "sostituirà" il lavoro del Ponte delle Grazie, pesantemente danneggiato dall'alluvione del maggio scorso.

Per consentire l'esecuzione di indagini e interventi propedeutici all’installazione provvisoria del prefabbricato, che sarà del tipo 'Janson Bridging', mercoledì 8 novembre dalle ore 9 sino a termine lavori è previsto un divieto di sosta con rimozione forzata nelle porzioni di parcheggio pubblico lato fiume situate in via Renaccio e piazza Lanzoni all'angolo con il Ponte delle Grazie.

Il ponte temporaneo, una volta eseguiti i lavori propedeutici, sarà installato non appena possibile - probabilmente già entro i prossimi mesi - dal momento che rappresenta un collegamento fondamentale per la città, connettendo il borgo e il centro di Faenza.

Il ponte Bailey costruito nel dopoguerra (foto Pinacoteca Faenza)

Il ponte già prima del maltempo di maggio presentava diversi problemi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai combattimenti, il ponte fu distrutto e, al suo posto, venne costruito un ponte Bailey provvisorio, che rimase in funzione fino all'inaugurazione, nel 1951, dell'attuale Ponte delle Grazie.

Nel 2022 era già stata fatta una verifica di sicurezza sull'infrastruttura e i risultati avevano evidenziato alcune criticità, che avevano reso necessari nuovi interventi. Con l'alluvione il ponte è stato sommerso quasi completamente: il livello dell'acqua ha superato la quota dell'impalcato e il manufatto è andato sotto pressione.

Per la ricostruzione del Ponte delle Grazie vero e proprio serviranno almeno tre anni e una spesa di 4,5 milioni di euro, avevano spiegato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale.