Installazione natalizia sul Ponte delle Grazie, a Faenza scoppia la polemica: "Spreco di soldi"

Sta facendo discutere l'installazione natalizia sul Ponte delle Grazie a Faenza, che da questa mattina si presenta ai faentini ricoperto di un manto erboso. L'iniziativa fa parte del programma dei 'Giardini di Natale' nel programma di eventi natalizi che verrà presentato ufficialmente solo domani. Ma intanto nel Borgo è scoppiata la polemica.

Il ponte delle Grazie, pesantemente danneggiato dall'alluvione di maggio, è attualmente chiuso al traffico veicolare, in quanto ritenuto non sicuro. A breve sarà installato al suo posto un ponte prefabbricato sul Lamone, che "sostituirà" il ponte delle Grazie fino a quando sarà demolito e ricostruito. E qualcuno, criticando l'installazione verde, grida allo 'scandalo': "A Faenza c'è un traffico impressionante e la giunta pensa di mettere l'erba su un ponte che dovrà essere demolito - critica il consigliere regionale della Lega faentino Andrea Liverani - Sarà anche un addobbo natalizio, ma sembra una presa per i fondelli. Ho fatto un'interrogazione chiedendo se questo prato è stato donato o pagato dal Comune, perché se così fosse sarebbe ancora più grave".

"Uno spreco, meglio pensino alle strade di Faenza che sono una schifezza", scrive qualcuno sui social. "Se proprio avete del tempo da perdere e soldi da spendere, venite da noi alluvionati a finire di spalare il fango e a pulire", si aggiunge un altro". Ma c'è anche chi, invece, apprezza l'iniziativa: "Parlo da alluvionata, abbiamo bisogno anche di bellezza che fa bene al cuore e a me questo allestimento piace più del degrado", scrive una faentina. "Io da alluvionato non mi sento "offeso" perché si cerca di dare un po' di serenità anche rendendo gradevole la nostra città e il nostro centro storico", concorda un altro cittadino.