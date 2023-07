Il Ponte delle Grazie a Faenza riaprirà al traffico? Al vaglio la demolizione e la ricostruzione

In una Faenza che a distanza di due mesi dalla prima alluvione si lecca le ferite dei gravi danni subìti, c’è ancora una divisione piuttosto netta tra il Borgo e il centro città dettata dalla chiusura al traffico veicolare del Ponte delle Grazie. L’evento calamitoso dell scorso maggio ha infatti visto l’acqua del fiume Lamone superare la quota dell’impalcato e, come ha spiegato l’ingegner Patrizia Barchi nella commissione consiliare tenutasi ieri pomeriggio, sono “ancora in corso gli approfondimenti”. Non è ancora chiaro quindi se e a quali condizioni potrà riaprire al traffico il Ponte delle Grazie (attualmente attraversabile solo a piedi), soggetto peraltro a vincoli storici. L’unica certezza riguarda il fatto che “non potranno essere le medesime condizioni di prima”. Per questo i tecnici stanno valutando, oltre all’opera di rinforzo delle spalle, anche il ripristino del calcestruzzo ammalorato e dei ferri interni.

E tra le ipotesi, inserita nella lista delle opere alla voce riguardante la riduzione futura dei rischi - e con costi stimati pari a 4 milioni e mezzo di euro - rientra anche la demolizione e ricostruzione del ponte. “Se vogliamo alzare il livello di sicurezza e il tratto idraulico del ponte bisogna rifare l’impalcato. Non ci sono soluzioni alternative” ha relazionato Barchi, cui ha fatto seguito il commento dell’assessore Massimo Bosi: "Al momento non abbiamo una piantina dei lavori, abbiamo solo un orizzonte. Purtroppo per arrivare a una situazione migliorativa alcune opere saranno da rifare”.

Complessivamente ammontano a oltre 62 milioni di euro i costi finora stimati dall’amministrazione comunale per la ricostruzione. Nove milioni sono già stati spesi per fronteggiare la prima fase dell’emergenza, 33 milioni riguardano invece il ripristino delle opere di competenza della municipalità e altri 19 milioni di euro riguardano il capitolo per la riduzione del rischio idrogeologico. Non a caso nei giorni scorsi è stata effettuata dalla Regione Emilia-Romagna la pulizia degli argini e dell’alveo del fiume, in alcuni tratti a livello del suolo.

“Nel tratto in cui la pulizia è stato eseguita così a raso è perché il terreno dovrà essere riconsolidato - ha evidenziato l’assessore Bosi -, ovvero gli argini dovranno essere ‘smontati’ e poi rifatti com’è stato per via Fratelli Bandiera”. L’obiettivo è arrivare a ottobre “con la parte degli argini in sicurezza”.

Per quanto concerne le fognature invece “a fine agosto Hera presenterà un progetto che, se sarà preso in carico, verrà messo a terra nel biennio 2023-2024. C’è anche l’intenzione di realizzare un sistema di 4 idrovore fisse, in via Lapi, via De Gasperi, via Cimatti e via Fratelli Bandiera. Probabilmente anche una in via Chiarini”. Nel frattempo quelle zone saranno coperte da idrovore temporanee.