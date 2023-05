Ponte mobile chiuso per un mese: i percorsi alternativi e le modifiche alle linee bus

In occasione dei già annunciati lavori di manutenzione straordinaria che determineranno la chiusura al transito veicolare e ciclo-pedonale del ponte mobile di Ravenna per tutti i veicoli, dalle 9 dell’8 maggio a fine lavori e comunque non oltre la mezzanotte dell’8 giugno, la viabilità subirà delle modifiche. Su richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale, alla quale competono la manutenzione e la gestione del ponte, il servizio mobilità e viabilità del Comune emanerà a breve l’apposita ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni in via Attilio Monti.

In dettaglio per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate e quelli autorizzati con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate sono previsti i seguenti percorsi:

- direzione sud – nord: via Trieste (dalla rotonda Danimarca), via Candiano, via Darsena, via Antico Squero, via Montecatini, via delle Industrie (fino alla rotonda Belgio);

- direzione nord – sud: via delle Industrie (dalla rotonda Belgio), via Darsena, piazza Caduti sul Lavoro, via Trieste (fino alla rotonda Finlandia).

Invece, i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali tangenti all'abitato di Ravenna (statali 309 DIR, 16 e 67).

Modifiche percorso linea n.8 Start Romagna

Si segnala che anche il tragitto dell’autobus della linea 8 di Start subirà delle modifiche e alcune fermate saranno temporaneamente soppresse nel periodo di chiusura del ponte mobile. La linea 8 osserverà le seguenti deviazioni:

- provenendo da Borgo Montone/Stazione FS per Cimitero/Enichem: raggiunta piazza Caduti sul Lavoro percorre via Darsena, via Antico Squero, via Salona, via delle Industrie, rotonda Belgio, per poi proseguire sul percorso ordinario;

- provenendo da Enichem per Borgo Montone: raggiunta la rotonda Belgio percorre via delle Industrie, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Sant’Alberto, via di Roma, viale Farini, Stazione FS e osserva la fermata 001 (Ravenna FS) in direzione Centro Città/Borgo Montone, per poi proseguire sul percorso ordinario.

In entrambe le direzioni non transita da via Trieste, nel tratto tra rotonda Danimarca e piazza Caduti sul Lavoro.

Le fermate temporaneamente soppresse durante la deviazione

- in via Trieste (direzione Enichem): 101 – 103 – 105 -106 – 107 – 109 – 111 – 113;

- in via Trieste (direzione Borgo Montone): 165 – 167 – 169 – 171 – 173 – 175 – 131

- in piazza Farini (direzione Borgo Montone): 006 (Ravenna FS-Box1)

L’utenza in via Trieste per Stazione FS e centro città è invitata a servirsi delle corse della linea 80 in transito e in Stazione FS per Borgo Montone della fermata 001 (Ravenna FS). Al seguente link sul sito di Start Romagna https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-chiusura-ponte-mobile-da-lunedi-8-maggio/ sono indicati mappa dei percorsi e numeri di telefono da chiamare per informazioni.