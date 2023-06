Il ponte mobile chiude di nuovo per un controllo: "Poi valuteremo se rimuovere i dossi"

Nuova chiusura al traffico del ponte mobile di Ravenna, come già annunciato subito dopo la sua riapertura a seguito di un incidente. Nella mattinata di martedì 27 giugno verrà eseguita una nuova attività di monitoraggio del manto stradale del ponte mobile con blocco della circolazione dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Si tratta, spiegano dall'Autorità Portuale (gestore del ponte), di "controlli periodici e programmati", come da ordinanza del Comune di Ravenna n.348 del 3 marzo 2011. In base all'esito di questi controlli, i tecnici valuteranno se eseguire un intervento per accentuare la ruvidezza della pavimentazione. "Peraltro la normale usura del manto stradale dovrebbe in breve tempo rendere non necessario questo tipo di intervento - aggiungono dall'Autorità portuale - I dossi che sono stati posizionati per garantire il rispetto dei limiti di velocità (30 km/h) rappresentano una misura temporanea e se ne valuterà la rimozione a breve".