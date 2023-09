Lavori di manutenzione straordinaria: il ponte mobile chiude al traffico

Per consentire la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti al ponte mobile sul Canale Candiano nella notte tra martedì e mercoledì, il ponte rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle 23.30 di martedì 5 settembre alle ore 06.00 di mercoledì 6 settembre. Sarà ammesso il solo traffico locale per accesso alle attività con sede adiacente i lati del canale.

In considerazione della chiusura del ponte mobile disposta dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del ponte, il Comune ha istituito modifiche alla viabilità. E’ stato quindi disposto il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, nel tratto in corrispondenza del nuovo ponte mobile- Durante la validità del provvedimento, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali tangenti all’abitato.