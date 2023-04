Un mese di "passione" per gli automobilisti: il ponte mobile chiude per un mese

Si prevede un mese di "passione" per i tanti ravennati che ogni giorno attraversano, per lavoro o per altro, il ponte mobile sul Candiano. L'infrastruttura di via Attilio Monti chiuderà al traffico dall'8 maggio per circa un mese, attualmente fino all'8 giugno, ma il Prefetto Castrese de Rosa prevede che i lavori potrebbero concludersi auspicabilmente già a fine maggio.

Nei giorni scorsi il Prefetto ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per pianificare le modifiche alla circolazione - in particolar modo per quanto riguarda le giornate festive di Pasqua, del 25 aprile, 1 maggio e del 2 giugno - anche in riferimento ai lavori di potenziamento della statale Adriatica. Si renderà infatti necessario incrementare i servizi di vigilanza e controllo sulle arterie interessate dai previsti maggiori volumi di traffico, ma i disagi alla circolazione saranno inevitabili.

Sono stati previsti due percorsi alternativi: uno per i veicoli pesanti provenienti dalla A/14 Dir e dalla SS309 “Romea” e uno per i veicoli leggeri, provenienti dalle stesse arterie, in modo tale da mitigare il rischio di incolonnamenti e disagi. "In ogni caso - ha dichiarato il Prefetto - la situazione sarà costantemente monitorata dal Comitato Operativo per la Viabilità e, laddove necessario, saranno operate le opportune integrazioni e modifiche alla viabilità alternativa” . Il ponte mobile sarà inoltre aperto nel weekend per due giornate.