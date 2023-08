Nuovo intervento di manutenzione al ponte mobile, la rettifica del Comune: "Rimarrà aperto al traffico"

Ci saranno dei lavori di manutenzione, ma il Ponte Mobile non sarà chiuso. Arriva la rettifica del Comune di Ravenna all'annuncio sui canali social della Polizia Locale che aveva destato scompiglio. In realtà, durante i lavori in programma dalle ore 6 di martedì 29 agosto alle 24 di venerdì 8 settembre, il ponte non potrà aprirsi per l'eventuale passaggio di imbarcazioni. Di conseguenza non dovrebbe verificarsi alcun disagio al traffico veicolare. L'annuncio sui social aveva subito attratto l'ira di molti ravennati, visto che la chiusura si sarebbe protratta per 11 giorni e, in buona parte, avrebbe coinciso con lo svolgimento, nell'area del Pala De Andrè, della Festa dell'Unità di Ravenna.

Ancarani (Forza Italia): "Ennesimo schiaffo ai ravennati"

"La notizia di un'ulteriore settimana di manutenzione, benchè questa volta senza interruzione del traffico veicolare, dopo la tragicommedia della nuova asfaltatura durata ben oltre il sopportabile, rappresenta l'ennesimo schiaffo a una cittadinanza ravennate che ha sicuramente dimostrato con il PD, una pazienza encomiabile, ma pare venir messa alla prova ogni giorno di più". Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Ancarani.

"Non abbiamo difficoltà a citare il PD su questo argomento anche se ci è ben noto che la competenza sul ponte non sia formalmente comunale, ma dell'Autorità di Sistema Portuale. Sappiamo infatti che sebbene ente diverso dalla giunta, l'autorità è da quest'ultimo protetta come se ne fosse un ganglo, visto che quando si chiede di formulare una condanna e un biasimo ufficiale nei confronti della stessa, si riceve un imbarazzato ma chiarissimo diniego", prosegue Ancarani. Il consigliere azzurro sostiene poi l'interrogazione parlamentare di Rosaria Tassinari (Forza Italia) "circa la gestione da parte di Autorità di sistema portuale del ponte mobile e della sua manutenzione".