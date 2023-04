Ponte Nuovo e Classe ancora senza acqua, ma solo per pochi minuti. Hera: "Un piccolo intervento"

Diversi cittadini avevano già temuto che l'incubo di rimanere senz'acqua si stesse ripetendo, ma invece si è trattato solo di un falso allarme. Dopo i disagi vissuti sabato e domenica dai cittadini di Ponte Nuovo e Classe, rimasti senza acqua a causa di una rottura nella rete idrica nell'area di via Marabina, nel primo pomeriggio di giovedì alcuni avevano temuto il peggio accorgendosi di una nuova interruzione del servizio.

"Classe e Ponte Nuovo sono ancora coinvolte con problemi idrici, non si conoscono i tempi precisi d'intervento e se eventualmente ripristinare anche un presidio con cisterne. Stessa rottura nello stesso punto. Hera comunica il ripristino per le 23", aveva comunicato inizialmente sui social il gruppo Ravenna SOS Sicurezza. Ma nel giro di pochi minuti è arrivato il lieto aggiornamento che comunicava il ritorno dell'acqua.

La conferma è poi arrivata anche da Hera: "Si è trattato di un piccolo intervento". Il servizio idrico dunque sarebbe già stato ripristinato in entrambe le località. Come specifica l'azienda che si occupa dell'erogazione del servizio: "Si era rotta una valvola di scarico che è poi stata sostituita", un intervento che dunque sarebbe stato risolto in breve tempo.