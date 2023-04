Ponte Nuovo e Classe senza acqua, Gibertoni (Misto): "Servono soluzioni definitive"

“Quali le cause di quanto accaduto nei giorni scorsi a Classe e Ponte Nuovo in provincia di Ravenna?”. La richiesta sui guasti alla rete idrica avvenuti sabato, causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua per quasi due giorni, arriva da Giulia Gibertoni (gruppo Misto), con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale. Peraltro, rimarca la consigliera, “i due punti di distribuzione di emergenza non sarebbero stati sufficienti a coprire le esigenze dei cittadini e delle diverse attività presenti in particolare a Classe, dove hanno sede anche la basilica di Sant’Apollinare e il museo ‘Classis’”.

La sospensione del servizio, sottolinea poi la capogruppo, “si era già verificata anche nel recente passato, per almeno tre volte”. Per questo, prosegue, “gli utenti richiedono soluzioni definitive”. Gibertoni, pertanto, vuole sapere dall’esecutivo regionale se si sia interessato del problema, anche rispetto alle spese sostenute dagli utenti per l’assenza del servizio, a partire dai commercianti. La consigliera chiede anche spiegazioni in merito alle rotture periodiche della rete, sollecitando un intervento definitivo.