Ponte Nuovo e Classe senza acqua, "è la terza volta in quattro anni"

Ponte Nuovo e Classe senza acqua da sabato pomeriggio a causa di una rottura nella rete idrica nell'area di via Marabina. La fornitura di acqua è stata sospesa per consentire gli interventi di riparazione, con la risoluzione che dovrebbe risolversi nella mattinata di domenica. "Non è la prima volta che succede - sottolinea un lettore a RavennaToday -. In circa 4 anni almeno altre tre volte é successo con le relative conseguenze e sempre con la stessa durata del disservizio. Più che riparazione dei guasti occorre trovare una soluzione definitiva per limitare i disagi ai cittadini".