Ponte sul Lamone, Mastacchi (Rete Civica): "I cittadini vogliono una data certa di fine lavori"

Quali sono le tempistiche previste per l’ultimazione del ponte sul Lamone? Lo chiede Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica, con un’interpellanza. “L’infrastruttura - ha spiegato il consigliere - collega le frazioni di Savarna, Torri di Mezzano e Grattacoppa e occorre conoscere i tempi di ultimazione dei lavori, soprattutto alla luce della recente approvazione di una variante tecnica e supplettiva. Inoltre, è bene sapere se il contenzioso con l'impresa esecutrice, per cui è stato costituito il Collegio consultivo tecnico, è stata risolta per il buon esito dell’esecuzione dell’opera”.

“Il ponte - ha ricordato Mastacchi - è in ricostruzione dal 12 febbraio 2020 e tuttora è incompiuto. Il Comune di Ravenna ha via via concesso proroghe e ora siamo arrivati ai primi mesi del 2023. I cittadini e le imprese esigono una data certa di fine lavori poiché i disagi si sommano alle criticità economiche di questo periodo, segnato dalla guerra e dal caro bollette e mettono a dura prova la resilienza della cittadinanza”.