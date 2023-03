Ponte sulla chiusa di Errano, Liverani (Lega): "Verrà mai riaperto?"

Torna ad essere argomento di dibattito il ponte sulla chiusa di Errano. A sollevare il problema e a chiedere numi all’amministrazione comunale di Faenza è stato il consigliere della Lega Andrea Liverani, che ha presentato un’interpellanza per chiedere se sarà mai riaperto e quali sono le tempistiche per l’esecuzione dei lavori di messa a norma.

“Nel ponte sulla chiusa di Errano era stato interdetto il transito prima ai veicoli, poi ai pedoni e alle biciclette - spiega Liverani -, per questioni di sicurezza, e dal 2018 non è più percorribile. Chi abita li quindi subisce un disagio quotidiano perchè quel passaggio era utile per muoversi da un lato all’altro del Lamone senza percorrere via Mulino del Rosso, la direttrice che lascia la brisighellese all’altezza dell’abitato di San Ruffillo per ricongiungersi qualche chilometro dopo con la strada che attraversa Sarna. In quelle strada inoltre si è riversato il traffico degli utenti che prima si servivano del passaggio della chiusa”.

Da qui l’interrogazione alla giunta Isola: “L'Amministrazione si era da tempo attivata per la progettazione di una nuova sovrastruttura che dovrebbe consentire la futura riapertura almeno al transito ciclo-pedonale, i cui costi di realizzazione sono stati stimati in circa 300mila euro, chiediamo se sia ancora in previsione la realizzazione del progetto visto che sono passati circa cinque anni dalla chiusura e il ponte risulta ancora inagibile. I cittadini meritano risposte certe, dopo così tanto tempo”.

Per reperire le risorse degli importanti adeguamenti sismici di cui il ponte necessitava era necessario, già qualche anno fa, accedere a bandi regionali. E su questo sarà chiamata a rispondere l’assessore ai lavori pubblici nel corso prossimo consiglio comunale, così come anche in merito alle ipotesi che avevano interessato una nuova costruzione in legno o, più probabile, la messa in sicurezza e la riapertura solo per pedoni e ciclisti.