Il ponte di via Trieste sarà demolito e ricostruito: lavori per 700mila euro

Il ponte di via Trieste sullo scolo Lama sarà demolito e ricostruito. Il servizio strade del Comune di Ravenna ha approvato un documento di fattibilità relativo al progetto destinato a migliorare la sicurezza del ponticello in zona Pala de Andrè, che negli ultimi mesi ha reso necessaria più volte la chiusura. A novembre 2022 venne chiuso a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua del canale Lama, che era arrivato a lambire il ponte stesso. Poi, durante l'alluvione dello scorso maggio, la situazione si ripresentò e il ponte venne nuovamente chiuso.

In seguito all’alluvione, il Comune ha effettuato un'ispezione speditiva urgente - come previsto dalle Linee Guida 2022 nei casi di eventi eccezionali (sismici, alluvionali, ecc) - per valutare le potenziali pericolosità derivanti dagli effetti imprevedibili dell’eccezionalità della piena dei fiumi e dalla loro conseguente esondazione. L'infrastruttura, secondo i tecnici del Comune, presenta diverse non conformità e un degrado strutturale molto avanzato. La sede stradale è stata dunque ridotta a sei metri netti transitabili e posizionata in asse alla carreggiata e il traffico limitato a 3,5 tonnellate complessive.

L’esigenza è quella di migliorare il livello di servizio e il grado di sicurezza stradale. L’intervento prevederà quindi prima di tutto la demolizione dell’impalcato e la ricostruzione delle spalle in modo da creare una sella di appoggio per le nuove travi. Saranno quindi realizzati i baggioli e posizionati nuovi isolatori antisismici. L’impalcato verrà sostituito con uno in acciaio o in travi prefabbricate e soletta collaborante in cemento armato o con struttura reticolare che soddisfi le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti coinvolti.

Con questo intervento, che sarà approvato entro dicembre 2023 e p er il quale è prevista una spesa di 700mila euro, l'obiettivo è quello di riportare il manufatto a un ponte atto a sopportare carichi di prima categoria aumentando contestualmente il grado di sicurezza stradale e la funzionalità idraulica dello scolo. Altro obiettivo è quello di creare il collegamento pedonale a valle prima e dopo il manufatto attualmente mancante.