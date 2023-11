Tre ponti sullo scolo Lama saranno demoliti e ricostruiti: primi lavori al via nel 2024

Non solo il ponte di via Trieste, ma anche quelli di via Stradone e via Romea Sud andranno demoliti e ricostruiti. Si tratta delle tre infrastrutture poste sopra lo scolo Lama nella zona sud-est di Ravenna, tre ponti che furono tutti temporaneamente chiusi durante l'alluvione di maggio, quando il livello dell'acqua del canale si era alzato fino a toccare le strutture, creando molta apprensione fra i cittadini. La conferma arriva direttamente dall'assessora ai Lavori Pubblici, Federica Del Conte, che spiega come "a seguito dell'alluvione e dell'innalzamento dei livelli idrometrici del canale i ponti erano andati in crisi".

Nell'assestamento di bilancio sono già stati inseriti per il 2023 tutti gli incarichi di progettazione di strade e ponti su cui si dovrà intervenire per i danni successivi all'alluvione di maggio. "Nel complesso sono stati stanziati 10,5 milioni di euro per i rifacimenti dei danni dell'alluvione", spiega Del Conte e per farlo si utilizzeranno fondi provenienti dallo Stato. Fra le opere di maggior importanza per la città ci sono anche i tre ponti sullo scolo Lama che andranno appunto demoliti e ricostruiti. "Un'operazione che sarà gestita in modo da non effettuare i lavori contemporaneamente, in modo da non bloccare la circolazione cittadina", precisa l'assessora. Per ciascun ponte si prevede una spesa minima di 600 mila euro.

Ancora da definire le tempistiche certe degli interventi. Ora si dovrà procedere con gli incarichi progettazione e, una volta completi, nel corso del 2024 si passerà all'approvazione dei progetti, quindi si potrà procedere con le gare per l'aggiudicazione dei lavori. Infine gli interventi saranno programmati in modo da non sovrapporsi e paralizzare il traffico di Ravenna. L'auspicio è quello di avviare i primi lavori nel 2024. Quel che è certo è che al termine degli interventi i nuovi ponti si presenteranno in una 'forma' diversa rispetto a quella odierna, proprio per andare incontro alle sfide imposte dal cambiamento climatico e dagli eventi meteo estremi sempre più frequenti. "Ciascun progetto dovrà ottenere il parere positivo del Consorzio di Bonifica", conclude Del Conte. Elemento principale sarà la quota da rispettare per le nuove infrastrutture, lasciando più spazio al flusso delle acque sotto al ponte in modo da non creare ostacoli. Non è quindi da escludere che i nuovi ponti siano leggermente rialzati rispetto a oggi.