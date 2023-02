Un pontile galleggiante per 'avvicinare' la Darsena al mare: "Un punto d'imbarco sostenibile per i disabili"

Portare l'atmosfera del mare in città, con uno sguardo alla sostenibilità e all'inclusione. E' con questo intento che l’Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Comune di Ravenna, sta portando avanti un progetto per un pontile galleggiante in Darsena. Un'idea saltata fuori più volte in città e che ora potrebbe diventare concreta. Infatti, nel quadro del programma di riqualificazione urbana della Darsena di città e, nello specifico, all’interno del progetto “Ravenna in Darsena il mare in piazza”, il Comune ha candidato la realizzazione di un “Pontile per l'accesso all'acqua e collegamento con il mare in mobilità sostenibile”.

Un progetto ambizioso, in grado di aumentare ancora l'attrattività del quartiere Darsena, per il quale il Comune ha chiesto all’Autorità di Sistema Portuale la disponibilità ad assumere il ruolo di "soggetto attuatore" dell'intervento. Una richiesta che ha trovato l’Autorità Portuale subito pronta e che ora, partendo dal progetto preliminare originale elaborato dal Comune, sta redigendo il progetto esecutivo.

Il progetto

Come rende noto l’Autorità Portuale, "si tratta di un punto di attracco per l’imbarco e lo sbarco in mobilità sostenibile", un progetto che, abbattendo le barriere architettoniche in sicurezza, avrà da un lato la finalità di vivacizzare ulteriormente la zona della Darsena, dall'altro la creazione di nuove opportunità, come "la base fisica per la futura eventuale concessione di spazi acquei nella Darsena di città", ma anche il lancio di attività ricreative e imprenditoriali. Un pontile inclusivo, dunque, ma che potrebbe in futuro diventare anche un vero e proprio punto di attracco per imbarcazioni.

In particolare, l'intervento prevede la realizzazione di un pontile galleggiante privo di barriere architettoniche, quindi utilizzabile anche da disabili motori. "Il pontile così concepito - spiegano dall'Autorità Portuale - è stato studiato per consentire l’accesso alle persone affette da disabilità in quasi tutte le condizioni di marea che in testa al Candiano si possono presentare nel corso dell’anno". La struttura avrà come punto di accesso l’attuale rampa inclinata, posta sulla passerella lungo il Candiano, già realizzata dal Comune di Ravenna.

Prendendo in esame i materiali, l’intera opera sarà realizzata in acciaio zincato per le parti emerse, mentre nelle zone di bagnasciuga sarà previsto "un trattamento aggiuntivo di protezione mediante un ciclo di verniciatura per ambiente marino", precisa l'Autorità Portuale. Il piano di calpestio, al fine di poter rendere l’opera, a livello estetico, omogenea con il resto del contesto urbano della Darsena, sarà rivestito di doghe in legno, anche queste resistenti all’ambiente marino, in modo da proseguire il motivo estetico già presente sulla passerella pedonale. Per quanto riguarda il costo dell'opera, questo dovrà essere rimodulato in seguito alla stesura definitiva del progetto. In prima battuta era stata calcolata una spesa di 599mila euro finanziati dal Ministero attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.