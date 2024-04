Pontili galleggianti per 'attrarre' gli yacht a Marina: firmata la concessione a favore dei circoli velici

Il porto di Marina di Ravenna strizza l'occhio agli yacht con un'importante novità. E’ stato firmato il contratto per la concessione ai 4 circoli velici ravennati - uniti in Associazione Temporanea di Concorrenti (Atc) - per la qualificazione di un’area interessante, che nel tempo, dopo i lavori che hanno interessato tutto il porto ravennate, era utilizzata solo parzialmente. L’uso dello specchio d’acqua di fronte al faro di Marina con una destinazione legata alla nautica da diporto era una volontà espressa da tempo dalle Istituzioni ravennati e dai Circoli nautici che vi si affacciano. Il capofila della operazione è stato il Circolo Velico Ravennate, con il presidente Matteo Plazzi che ha lavorato con Ravenna Yacht Club (presidente Maurizio Guglielmo), Marinando (presidente Sante Ghirardi) e Marinando 2.0 (presidente Francesco Pontone), che hanno costituito una Atc per partecipare uniti al bando per la concessione dell’area.

Nei prossimi mesi lo specchio d’acqua sarà allestito con dei pontili galleggianti che potranno ospitare le imbarcazioni. Con il nuovo assetto questo specchio d’acqua potrà essere il cuore delle manifestazioni sportive e culturali che i sodalizi ravennati organizzano. Plazzi ritiene lo specchio d’acqua "il più bello di Marina di Ravenna" ed è fiero che i circoli siano riusciti a concretizzare un progetto iniziato diversi anni fa. Nei prossimi mesi il Circolo Velico Ravennate assieme a RYC, Marinando e Marinando 2.0, realizzerà quindi due pontili galleggianti che potranno essere considerati "la vetrina del diporto e della vela ravennate".

I pontili inoltre saranno privi di barriere architettoniche e attrezzati con strumentazione di sollevamento per rendere più fruibile l'imbarco. Lo scopo è quello di diventare un punto di riferimento anche per il per il turismo nautico accessibile. Il progettista delle nuove opere, l’ingegner Giovanni Ceccarelli, aggiunge: “Questo progetto completa l’ultimo specchio di acqua libero all’interno del porto turistico di Marina di Ravenna, e ha richiesto una progettazione esecutiva che è il frutto di un lungo processo partecipativo di affinamento tra i vari partecipanti all’Atc”. I lavori inizieranno subito per accogliere al più presto le barche più rappresentative e storiche dei circoli e le prime manifestazioni sportive.