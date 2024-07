Porte aperte agli scavi di Classe: si ammirano i resti della grande villa romana

Si è svolta oggi una nuova visita guidata al grande cantiere archeologico, posto presso la Torre Radar Enav a Ravenna, in prossimità dello svincolo della statale Adriatica per Classe, dove il pubblico ha potuto ammirare i resti di una grande villa extraurbana, dotata di impianto termale e databile agli inizi dell’età romano-imperiale, e di una chiesa edificata nel V-VI secolo d.C. I partecipanti hanno così potuto osservare gli scavi attraverso 5 turni di visita dalla mattina al pomeriggio. Decine di partecipanti, con tanto di elmetto protettivo, hanno così potuto inoltrarsi nell'area in cui sorgono i preziosi ritrovamenti di interesse storico-culturale.

