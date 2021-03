Porto Fuori come il Bronx, "ma con il mare": la località balneare protagonista di una canzone - VIDEO

Una canzone dedicata a una delle nostre località marittime. E' uscito martedì 'Porto Fuori (RA)', il nuovo video di Mondo Inferno, il progetto di Manuele Fusaroli, ferrarese da oltre dieci anni agitatore culturale della scena musicale indipendente italiana. Una lunga attività che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di The Zen Circus, Luca Carboni, Nada, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marina Rei, Mezzosangue, Bugo, Luci Della Centrale Elettrica, Giorgio Canali; sul fronte internazionale, Karate, The Van Pelt, Elliott Murphy, Jason Molina e altri ancora. Il video di 'Porto Fuori (RA)' vede la presenza, in veste di attore protagonista, di Karim Qqru, batterista degli Zen Circus.

"Quando arrivi a Porto Fuori, in provincia di Ravenna, sul cartello con il nome di questa frazione vedi imperare uno scarabocchio a pennarello che recita “Bronx” - spiega Fusaroli - Nonostante io abbia visto il Bronx, credo che Porto Fuori sia molto diverso. Le strade non sono così larghe, i palazzi non sono così alti. E nel Bronx non c’è il mare, la spiaggia. Ho adorato questa piccola località dalla prima volta che ci sono finito, finendo per raggiungerlo anche per andare semplicemente a passare una giornata in spiaggia".

Il testo di Porto Fuori (RA)

Ti ricordi amore mio?

Partivamo con qualsiasi luce

Siamo partiti con la neve

Con la pioggia

Con un grande sole

Entravamo in macchina e volevi sempre guidare tu

Ci fermavamo al primo distributore

Facevamo il minimo indispensabile di gas

E poi puntavamo il mare

E arrivavamo a sentire

L'odore della salsedine

L'odore della salsedine

Tu mi dicevi fermati al Lido di Dante

Ma io ti porto a Porto Fuori

In quella terra di Romagna

Dove regnano i calabresi

Così ci fermiamo in un bar

In un bar per un caffè

E ci scambiamo sguardi

Dio come siamo splendidi

C'era sempre un dio

Seduto in qualche bar

Che ricambiava i nostri sguardi

Dio come siamo complici

C'era sempre un dio

Seduto in qualche bar

Che sputava sogni infranti

Che noi aprivamo con le forbici

Ti ricordi amore mio

Una volta siamo arrivati fino alla spiaggia

Ci siamo seduti sulla sabbia

Ed è lì che abbiamo sentito

Questo vento che soffia da Est

Che sento arrivare dritto dal mare

E che riesce a far impazzire anche gli alberi

Figuriamoci io e te

Che restiamo qua fermi da ore a guardare il mare

E le foglie e gli aerei

Volare e cadere

Figuriamoci io e te

Figuriamoci io e te