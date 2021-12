Porto Fuori in lutto per la morte della presidente della Sagra de Caplèt: "Abbiamo perso una stella"

La comunità di Porto Fuori piange la perdita della Presidente della Sagra de Caplèt, Barbara Siboni, e si stringe al dolore della famiglia. La sua malattia era nota negli ambiti che frequentava, ma a queste notizie non si è mai abbastanza pronti.

"Moglie, madre, figlia, sorella, Barbara era una persona dal carattere affabile, sempre disponibile, sempre pronta a fare il possibile, tutto il possibile e a volte anche l'impossibile, instancabile pur di vedere felici le persone e gli ambienti in cui si prodigava - la ricorda Secondo Galassi, presidente del comitato cittadino - Una grande donna, orientata solo a fare del bene a chiunque. Da giovane prima in ambito politico, quando fu presidente nel comitato cittadino, assidua collaboratrice nella Polisportiva, le esperienze nel gruppo di ballo Folk Italiano alla Casadei di Malpassi, l’attuale incarico di presidente della Sagra de Caplèt, per citare i principali. In ogni dove si potesse aiutare il prossimo, lei si rendeva disponibile. Porto Fuori e non solo hanno perso “una stella”, continuerà a vivere nel cuore di ogni singolo volontario e in ogni iniziativa che continueremo a promuovere; saprà indicarci sempre la via maestra".

I funerali della donna si svolgono mercoledì 1 dicembre. Il paese le darà l'ultimo saluto presso la Polisportiva Porto Fuori alle ore 14.30.