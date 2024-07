Posata la prima pietra della Casa della Comunità in Darsena: fine lavori entro dicembre 2025

Un avvio simbolico del cantiere per un nuovo importante progetto per la città. E' stata posata questa mattina la prima pietra della nuova Casa della Comunità di Ravenna che sorgerà in via Antica Milizia, nel quartiere Darsena. Erano presenti per l'occasione il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, la direttrice dei Distretto di Ravenna, Roberta Mazzoni, la direttrice delle Attività Tecniche, Francesca Luzi, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

Un progetto centrale per la città, di cui si parla da anni, e che prevede una struttura su tre piani per una superficie di 5.500 mq che ospiterà non solo la Casa della Comunità ma anche l’Ospedale di Comunità “Darsena”, ora temporaneamente collocato, nell’ospedale privato accreditato “San Francesco”. Un edificio dotato di 4 ingressi e che ospiterà 20 posti letto territoriali per le cure intermedie. Si tratta di un investimento da 13 milioni di euro, finanziato con 9 milioni di fondi del Pnrr, su un'area concessa in uso gratuito all'Ausl Romagna dal Comune dove inizialmente era prevista una scuola.

Il progetto

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un fabbricato su tre livelli ove allocare sia la nuova Casa della Comunità che l’Ospedale di Comunità, per una superficie complessiva di 5.500 mq (1.700 mq per l’Ospedale di Comunità, che ospiterà 20 posti letto, e 3.800 mq per la Casa della Comunità). Nel corso della definizione del progetto, al fine di scongiurare un ridimensionamento dell’intervento stesso conseguente all’aumento dei prezzi delle materie prime e delle maestranze, si è optato per lasciare parte del Casa della Comunità (circa 1.200 mq) al grezzo, cioè priva di finiture, con l’obiettivo di recuperare i fondi necessari (circa 2 milioni di euro) per poterla completare al più presto.

Per quanto concerne l’organizzazione degli spazi, il piano terra, caratterizzato da 4 ingressi separati collocati rispettivamente a Nord (ingresso principale, lato Via Antica Milizia), Sud, Est ed Ovest, accoglierà un punto informativo-accoglienza, il punto prelievi, un locale per la consegna del materiale biologico, sportelli CUP, uno spazio ristoro, che affaccia sulla piazza esterna, aperto non solo agli utenti, ma a tutti i cittadini in modo da creare un vero e proprio spazio di aggregazione. Sul lato Ovest, inoltre, saranno collocati gli spazi dedicati alla promozione della salute, fra cui una cucina didattica attrezzata e una grande sala polivalente. Tali locali possono integrarsi con gli spazi esterni dedicati al benessere e alla promozione dei sani stili di vita.

Al primo piano saranno presenti il Punto Unico di Accesso, gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale con spazi per la rispettiva accoglienza, ambulatori specialistici, ambulatorio infermieristico per la cronicità e quello osservazionale prestazionale, il Servizio infermieristico domiciliare, studi per psicologi e per assistenti sociali e uno spazio per il volontariato. Al secondo piano, infine, saranno accolti l’Ospedale di Comunità, gli ambulatori e gli spazi di medicina riabilitativa, palestra, sale prove ausili e sala ventiloterapia e gli spazi dedicati alla diagnostica per immagini e laboratori.

Investimento e tempistiche

L’intervento è finanziato in parte con le risorse del Pnrr. L’importo dei lavori, al netto dello sconto di gara (pari al 23%) è di circa 9 milioni di euro, per un quadro economico complessivo di 13.670.334,04 euro (8.313.406,26 euro per la Casa della Comunità e 5.356.927,78 euro per l’Ospedale di Comunità), comprensivo di una quota per arredi e attrezzature pari a circa 600.000 euro. I lavori sono partiti in ritardo rispetto alle aspettative, prima per il prolungarsi della fase di verifica del progetto esecutivo da parte dell’Ente certificatore e poi a causa di un grave lutto di uno dei soci della consorziata esecutrice indicata dal CNS, che ha vinto le procedure di gara. La fine dei lavori di realizzazione della struttura è prevista per dicembre 2025, al fine di rispettare la scadenza prevista dal PNRR di marzo 2026 per l’attivazione della Casa della Comunità.

“Quella di oggi è una posa della prima pietra molto attesa, si tratta di uno dei progetti più importanti della città, nato come idea prima del Pnrr – dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale – Durante la riorganizzazione della rete di cure primarie e dei servizi territoriali avevamo riscontrato infatti che c’era una parte molto significativa della città, anche in forte crescita, che necessitava di un potenziamento dei servizi sanitari. Questa idea è diventata quindi un obiettivo strategico dell’amministrazione comunale e dell’azienda sanitaria e ci siamo messi al lavoro. Sarà un grande investimento anche sul fronte della promozione della salute. La Casa della Comunità della Darsena, in rete con la parte sociale e la medicina generale, sarà realizzata infatti a fianco del grande polmone verde, rappresentato dal nuovo parco Cesarea, scelta urbanistica che va in questa direzione, così come la realizzazione di spazi dedicati proprio alla prevenzione, uno dei concetti imprescindibili quando si parla di salute”.

“Grande soddisfazione perché nonostante tutte le difficoltà, i lavori sono partiti e presidieremo con i nostri uffici che i tempi di costruzione vengano rispettati. La Casa della Comunità, comprensiva dell’ospedale di Comunità che andremo a realizzare rappresenta una risposta più ampia ai bisogni di salute della nostra popolazione - afferma Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna - La parola stessa “comunità” vuole dare gambe a quella idea originaria di associare la risposta sanitaria a bisogni più complessi. Un centro che vuole fare della cultura della prevenzione, ad esempio, un punto di riferimento per i cittadini. Una cittadella sanitaria, che accompagna i cittadini in tutti i servizi che concorrono alla cura e al mantenersi in salute, senza dover fare la spola fra vari presidi".