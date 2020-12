Positivo al Covid in casa di riposo dopo il ricovero in ospedale

Anche a Castel Bolognese giovedì - come a Cotignola - si è spenta un'anziana di 86 anni deceduta mentre era ricoverata in ospedale dopo essere stata infetta dal Covid. "Alla sua famiglia le condoglianze mie e di tutta la comunità castellana - commenta il sindaco Luca della Godenza - Mi è stato inoltre comunicato che un ospite della nostra casa di riposo è positivo. Questa persona era stata dimessa dall'ospedale 13 giorni fa e alla Camerini era in isolamento. Le misure cautelative di Asp per il post ricovero (14 giorni di isolamento), più stringenti di quelle di Asl (10 giorni di isolamento), ci hanno quindi consentito di evitare il diffondersi del virus all'interno della casa di riposo, come evidenziano i tamponi negativi della settimana scorsa".