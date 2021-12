Poste in campo per la lotta al Covid: consegnate 650mila dosi di vaccino all'Ausl Romagna

Dall’inizio dell’anno, Poste Italiane ha consegnato in Emilia Romagna, 2.935.876 dosi di vaccini anticovid. Per tutto il 2021 l’approvvigionamento non si è mai fermato; grazie ai 38 mezzi speciali destinati esclusivamente a questo tipo di trasporto e attrezzati per l’occasione con celle frigorifere, sono stati consegnati anche oltre 100 milioni di kit vaccinali per la somministrazione dei vaccini a livello nazionale. Un sostegno alla campagna vaccinale italiana che ha visto Poste Italiane contribuire anche con la propria infrastruttura tecnologica, attraverso una piattaforma informatica in grado di gestire e coordinare le prenotazioni dei vaccini, che è stata messa a disposizione delle regioni.

Durante tutto il 2021 i mezzi speciali hanno preso in carico le scatole contenenti le fiale del vaccino, per raggiungere le loro destinazioni finali presso le sedi di ricezione e conservazione provinciale dei quantitativi di dosi annuali previste: in particolare al Magazzino unico di Ausl Romagna di Pievesestina sono state consegnate 653.690 dosi; a Piacenza all'Ospedale Guglielmo da Saliceto 133.660; all'Ausl Bologna all'Ospedale Maggiore 328.862; all'Aou Parma all'Ospedale Maggiore 263.623; all'Ausl/Irccs Santa Maria Nuova a Reggio Emilia 935.233; all'Ausl/Aou Modena 402.303; all'Ausl Ferrara Ospedale del Delta di Lagosanto 211.805.