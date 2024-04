180mila euro per la nuova illuminazione del Campo cross di Monte Coralli. "In cantiere anche un nuovo ristorante"

Passi in avanti nel potenziamento dell'illuminazione del Campo cross di Monte Coralli a Faenza. Nei giorni scorsi il Comune ha dato il via libera a un prestito di 180mila euro con Cassa depositi e prestiti, della durata di quindici anni, per il completamento dell'impianto che ne consentirà l'utilizzo in notturna non solo per gli allenamenti, ma anche per le gare nazionali e internazionali. Uno step nella valorizzazione della struttura, già centro federale, che nei progetti dell'amministrazione e dell'attuale gestore (la società Rpm che fa riferimento all'ex pilota MotoGp Andrea Dovizioso) potrà essere in grado di ospitare i massimi eventi internazionali di motocross.

La riqualificazione dell'area di Monte Coralli, dalla pista alle strutture fino all'ambiente circostante, rientra nel più ampio progetto di interventi sulla città, presentato con la mostra FareFaenza, che si attuerà tramite l'uso fondi Pnrr. Con, in alcuni casi, partnership economiche tra pubblico e privato, proprio come accade per Monte Coralli. "Tutta la parte di progettazione che riguarda gli edifici a servizio della pista, i box e il paddock - spiega il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri - fa capo a un investimento di 4 milioni del Pnrr. Il gestore, che ha firmato una convenzione per una concessione ventennale, ha invece in carico le spese per la realizzazione e manutenzione della pista".

A oggi, aggiunge Fabbri, sono stati investiti 600mila euro per il rifacimento del tracciato e 370mila euro per il completamento dell'illuminazione per adeguare la struttura alle gare internazionali. Altri interventi riguardano la torre dei cronometristi e sono stati investiti ulteriori 200mila euro per delle risistemazioni del terreno dopo una frana. "In previsione dell'apertura alle gare internazionali e al conseguente aumento di flusso d'accesso alla zona di Monte Coralli, il Comune interverrà per l'allargamento della strada d'accesso. In totale saranno dieci i milioni investiti, tra fondi pubblici e privati", sottolinea Fabbri.

"L'opera prosegue nel rispetto della tabella di marcia prevista - evidenzia Fabbri - e lavoriamo per accelerare i tempi e arrivare il prima possibile all'utilizzo completo della struttura, per la quale sono in cantiere anche un nuovo ristorante e spazi per l'accoglienza extrasportiva". Per un impianto che, come illustrato con la mostra FareFaenza, riesca a integrarsi nell'ambiente circostante e garantire continuità, anche visiva, tra attività sportive e ricreative.