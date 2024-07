Potenziamento del sistema elettrico in città: i lavori di Enel in centro

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ravenna, ha avviato oggi un piano di interventi riguardanti il rinnovamento tecnologico della cabina elettrica situata in prossimità di via Morigia. Per limitare al massimo i disagi alla clientela e circoscrivere il numero di interruzioni programmate della fornitura di energia elettrica, i tecnici dell’azienda elettrica hanno installato un gruppo elettrogeno in prossimità della cabina oggetto di restyling che permetterà la prosecuzione dei lavori di rifacimento elettromeccanico dell’impianto senza disalimentare ogni giorno la clientela coinvolta. Grazie a questo intervento sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico e prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

I lavori verranno terminati venerdì 19 luglio, giorno in cui sarà necessaria un’interruzione temporanea del servizio elettrico dalle ore 08:30 alle ore 14:00. Tutti i clienti sono stati informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate ai lavori di venerdì: v morigia 3, da 19 a 23, da 27 a 29, 1p, da 2 a 4, da 8 a 10, da 16 a 20, 10, v pasolini g da 7 a 9, da 15 a 27, 33, 3a, 7cant, v cavour da 64 a 66, da 70 a 78, 76x, v cattaneo 1, da 4 a 6, da 16 a 20, v d’Azeglio 13.