Il prefetto di Ravenna incontra la console degli Usa: un confronto su Pnrr, migranti e profughi ucraini

Si è svolto mercoledì mattina, nel Palazzo del Governo, l’incontro istituzionale tra il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e la console generale degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta, che nel luglio 2020 ha assunto servizio al Consolato Generale di Lungarno Amerigo Vespucci a Firenze con competenze anche sulla regione Emilia Romagna. “Si è trattato di una visita molto cordiale - ha dichiarato il prefetto - ed improntata alla massima disponibilità tra gli Stati Uniti e le Istituzioni Ravennati, con scambio di idee sulla storica collaborazione e amicizia tra i due Paesi”.

Come spiegano dalla Prefettura, il confronto è proseguito sulle principali priorità con particolare riferimento ai lavori del Pnrr che impegneranno tutte le strutture sia degli enti locali che dell’Autorità Portuale e poi l’emergenza migranti e l'accoglienza dei profughi Ucraini presenti in gran numero a Ravenna e che vedono in prima linea oltre la Prefettura, i Comuni e il sistema di accoglienza. A conclusione della visita, il prefetto ha ringraziato la console, facendole dono di una mattonella di mosaico raffigurante un quarto di stella del Mausoleo di Galla Placidia, un progetto nato per sostenere l’associazione “Linea Rosa” che da anni si batte contro la violenza di genere. Nel lasciare il Palazzo del Governo la console ha ribadito il suo affetto per Ravenna, confermando la massima disponibilità a collaborare per migliorare i rapporti e le iniziative tra i due Paesi.