Il Prefetto De Rosa in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Lunedì mattina il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Andrea Mercatili e da tutti gli Ufficiali e Comandanti di Reparto della Provincia. L’occasione ha permesso alle Fiamme Gialle ravennati di illustrare all’Autorità di Governo il contesto socio economico di riferimento, l’organizzazione dei Reparti della Guardia di Finanza nel territorio provinciale e l’azione di servizio quotidianamente svolta nell’ambito dei principali settori operativi di competenza in attuazione ai compiti di polizia economico-finanziaria attribuiti al Corpo, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto De Rosa ha quindi espresso parole di apprezzamento per la costante collaborazione fornita dalla Guardia di Finanza alle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura in piena sinergia con le altre Forze di Polizia e gli altri attori istituzionali operanti nell’ambito provinciale. Successivamente De Rosa ha voluto visitare gli uffici del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Comando Provinciale per salutare il personale in servizio, formulando loro anche i suoi personali auguri per le imminenti Festività Pasquali. Il Comandante Provinciale, a sua volta, ha ringraziato il Prefetto per la visita e per l’attenzione e la vicinanza alla Guardia di Finanza.