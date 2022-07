Premiati 90 studenti che hanno superato la maturità con 100

90 ragazzi sono stati premiati lunedì mattina presso la Sala Dalle Fabbriche a Faenza dove si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito al termine dell’anno scolastico 2021/2022 il punteggio di 100/centesimi e 100/100 con lode all’esame di stato presso gli istituti di Faenza e Riolo Terme. Si sono alternati nella premiazione dei ragazzi: Maria Luisa Martinez, Consigliere presso il Consiglio Provinciale di Ravenna e già Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Ravenna, Massimo Isola e Martina Laghi, Sindaco e Assessore del Comune di Faenza, Livia Bertocchi, Welfare Community Manager LA BCC, Tomaso Tarozzi, Vice Presidente Confindustria Romagna, Umberto Campalmonti, Presidente Confartigianato Sezione di Faenza, Valter Dal Borgo, Presidente Confesercenti Faenza.

I ragazzi hanno ricevuto il riconoscimento da parte delle autorità scolastiche, cittadine e delle associazioni di categoria del territorio, per l’impegno profuso in questi cinque anni di studio che li ha condotti a raggiungere un brillante risultato, punto di partenza per le scelte future di ognuno di loro. LA BCC ha premiato i ragazzi con un buono del valore di 100 euro per l’apertura di un conto corrente o carta prepagata, il buono raddoppia a 200 euro per i soci o figli di soci dell'istituto bancario. Le associazioni di categoria hanno omaggiato i ragazzi con voucher per attività di formazione ed orientamento. Le cerimonie di premiazione proseguiranno martedì 19 luglio alle ore 10:30 a Lugo presso il liceo Ricci Curbastro per le scuole del distretto di Lugo e infine venerdì 22 luglio a Ravenna presso l’Istituto Comprensivo Ricci Muratori.