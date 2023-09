Premiati a Ravenna i migliori progetti dei futuri tecnici nautici formati da Cna

Si è tenuta venerdì 29 settembre al Circolo Velico Ravennate la premiazione del progetto “Barca a vela, produzioni in serie” che ha visto confrontarsi tra loro gli studenti della terza edizione del corso IFTS “Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nel processo produttivo e nell’impatto economico del prodotto sostenibile” organizzato da CNA Formazione Emilia Romagna.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti del vicepresidente del Circolo Velico Ravennate Matteo Plazzi, già vincitore della Coppa America, e del referente nazionale CNA Produzione Alessandro Battaglia, i partecipanti alla competizione hanno presentato i propri progetti. La sfida, lanciata dall’ingegnere progettista Giovanni Ceccarelli, docente del corso e titolare dello studio Ceccarelli Yacht Design, una delle 29 imprese del settore nautico coinvolte attivamente nel percorso formativo, era quella di realizzare un progetto di imbarcazione a vela ad alto tasso innovativo e a basso impatto ambientale. L’entusiasmo e le indicazioni trasmesse dal principale designer Coppa America nel 2003 con Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato e nel 2007 con +39 Challenge a Valencia si sono tradotte in lavori di grande qualità tra cui non è stato facile selezionare i vincitori.

A conquistare il premio Miglior concept con il miglior lavoro è stato Riccardo Pozzali, che si è distinto per innovazione e qualità del progetto, oltre che per capacità espositiva, mentre il riconoscimento per il qualità progettuale, capacità espositiva e passione è andato ex aequo a Enrico Sampaoli, Enrico Bezzi e Roberto Ghetti. Ad aggiudicarsi il Premio Progetto Giovani. Al di là di premi assegnati la conquista di maggior valore per i partecipanti al percorso formativo è l’elevatissimo tasso di occupazione che il corso ha registrato fin dal suo nascere con circa il 90% degli studenti in grado di trovare un impiego nel settore entro un anno dal termine dell’esperienza.

“Il comparto nautico cresce a ritmi vertiginosi e l’Italia è il primo esportatore al mondo di barche e yacht per un valore di oltre 3,7 miliardi di euro nel primo semestre del 2023 - sottolinea Alessandro Battaglia - Nel nostro territorio questo settore è sempre più strategico e in grado di generare benessere e occupazione. Proprio per rispondere alla costante richiesta di operatori qualificati da alcuni anni come associazione proponiamo questo percorso di alta formazione della durata di un anno e con un approccio fortemente laboratoriale che si avvale di importanti collaborazioni con il mondo accademico e imprenditoriale”.

Proprio in questi giorni si sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso IFTS “Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nello sviluppo di progetti innovativi a basso impatto ambientale con attenzione alle prestazioni e al processo produttivo circolare”. Il corso, in partenza a novembre con una durata di 800 ore di cui 320 di stage in azienda, è gratuito grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 ottobre, per informazioni: tel. 0543/026320 – 3471774625 o severi@cnafoer.it.