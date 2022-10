Premiati i 'Cittadini solidali 2022' alla Festa del Volontariato di Ravenna

Sabato nel tardo pomeriggio, in presenza dell'assessore Federica Moschini in rappresentanza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, con una piazza del Popolo granita dalle numerose associazioni di volontariato, è calato il sipario sulla 34esima tradizionale Festa del Volontariato di Ravenna. Un bellissimo consueto momento di condivisione tra il mondo del volontariato ravennate e la collettività senza la quale il terzo settore del nostro territorio avrebbe un cammino in salita.

In occasione, l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo Odv presieduta da Charles Tchameni Tchienga è orgogliosa di celebrare i seguenti propri cittadini solidali 2022. Tatiana Robertine Annaik Tchameni Paho, vice presidente appunto della Onlus Il Terzo Mondo Odv; Anna Redavid e Fabio Marzufero entrambi volontari attivi della Aps Cuore e Territorio presieduta da Giovanni Morgese - con la motivazione "Per la disponibilità e la sensibilità quotidianamente dimostrato nei confronti delle numerose famiglie indigenti che frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30 a cura della Onlus Il Terzo Mondo Odv. Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita".

"Ringraziamo il Comune di Ravenna, la Consulta del Volontariato e il Csv di Volontà Romagna per questa bellissima festa. Si ringrazia particolarmente il presidente Veniero Rosetti del Gruppo Consar, per il supporto logistico offerto gratuitamente, espressione concreta della responsabilità sociale d'impresa del consorzio autotrasportatori ravenna. La 34esima Festa del Volontariato di Ravenna è stato un successo. Un momento di condivisione dei valori e principi fondanti del volontariato nei quali la comunità ravennate appartiene e sostiene sempre col cuore" ha dichiarato Charles Tchameni Tchienga, presidente della Onlus Il Terzo Mondo Odv.