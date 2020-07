Premiati i primi 'Amici di Cervia': turisti da 40 anni "da record"

Primo incontro per il 2020 di premiazione dei graditi ospiti della città che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia. Accolti dall’Assessora Bianca Maria Manzi in sala del consiglio comunale 11 turisti, festeggiati e ufficializzati Amici di Cervia con la consegna della pergamena firmata dal sindaco. Record di oggi i 40 anni di fedeltà della vacanza per Lella Beraldi e Alberto Artioli, segnalati da Villaggio Pineta di Milano Marittima.

Turisti a Cervia da 30 anni sono Annalisa Fontanesi e Andrea Fagagnini, segnalati da Garnì Isabella. Trascorre le vacanze a Cervia da 20 anni Barbara Zuffi segnalata da Bagno Mercuriali, mentre da 15 anni trascorrono a Cervia le vacanze Rachele Cellini, Elena Ferraresi e Fausto Ferraresi, segnalati da Hotel Ondina e Milazzo. Ancora 11 anni di fedeltà per Laura Bonazza e Lorenzo Regazzi, segnalati da Maurizio Raguzzoni, e 10 anni di vacanze a Cervia per Emanuel Kapri.

Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia. I prossimi appuntamenti con la festa per i fedelissimi della vacanza saranno il 12 e 26 agosto, 9 settembre

Albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista possono segnalare l’Amico di Cervia al CerviaInforma (Tel 0544979350, fax 0544 914019 cerviainforma@comunecervia.it) utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune www.comunecervia.it, nella sezione la modulistica con ricerca per Amico di Cervia.