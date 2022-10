Premiati i vincitori del concorso di poesia 'La bellezza dell'universo'

Mercoledì si è svolta la premiazione della quattordicesima edizione del concorso di poesia «La bellezza dell’universo» (anno scolastico 2021-2022), organizzato da Casa Monti e CEAS Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Alfonsine. Il concorso, rivolto a tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ha come oggetto l’elaborazione di poesie in cui natura e cultura siano affiancate, come insegna l’esperienza stessa di Casa Monti e come indica Vincenzo Monti nel suo poemetto del 1781 La bellezza dell’universo, che celebra la forza creativa della natura. Le poesie presentate per questa edizione sono state in totale 58 e hanno partecipato diverse classi dei Comuni di Alfonsine, Forlì e Como, oltre ad alcune adesioni singole.

La premiazione si è svolta alla presenza delle assessore del Comune di Alfonsine Roberta Contoli (Cultura) e Valentina Marangoni (Politiche educative), della direttrice di Casa Monti Antonietta Di Carluccio e della dirigente scolastica Maria Teresa Buglione. Per la scuola dell’infanzia, la prima classificata è stata la sezione Bruco e Coccinelle della scuola «Raschi» (istituto comprensivo Como Borgovico); per la scuola primaria è stata premiata Ester Mazzoni, ex studentessa alfonsinese dell’istituto comprensivo Matteotti di Alfonsine, classe VB «Rodari».

I vincitori del concorso per la scuola secondaria di primo grado sono stati: per la sezione Haiku secondi classificati ex aequo Riccardo Pagani e Tommaso Trioschi e prima classificata Martina Guerra (ex ID «Oriani» di Alfonsine). Per la sezione Poesia delle classi prime, primi classificati ex aequo Fabian Gabriel Ungureano (ex classe ID «Oriani» di Alfonsine) e Luca Albiati (ex IA «Ugo Foscolo» dell’Ic «Como Borgovico»); per la sezione Poesia delle classi terze è risultato vincitore Federico Croce (ex IIIE «Ugo Foscolo» di Como). Con la premiazione si è dato il via anche alla nuova edizione del concorso, per l’anno 2022-2023: per informazioni e partecipazione è possibile contattare Casa Monti allo 0545 38149 o tramite mail a casamonti@comune.alfonsine.ra.it.