Premiati i vincitori del contest fotografico della Fira di Sett Dulur

Come ormai da tradizione, nella serata di chiusura della Fira di Sett Dulur a Russi sono stati premiati i vincitori dell'ottava edizione del contest fotografico Instagram dedicato all'antica sagra paesana, che si sono aggiudicati i carnet per la Stagione Concertistica 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi. Prima dello spettacolo pirotecnico, il Sindaco Valentina Palli e l'Assessore Monica Grilli, in compagnia del Presidente della Pro Loco Riccardo Morfino, hanno proclamato i vincitori del contest 2021, ovvero Marika Savini (@marikasavini) che si aggiudica il primo premio e Stefania Assirelli (@stefania.assirelli) che si guadagna il secondo premio.